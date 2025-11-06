Ouvir
Jogo online: 40% ainda aposta em plataformas ilegais

06 nov, 2025 - 17:32 • Ana Fernandes Silva

A Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online defende que é preciso acabar com "a promoção dos operadores ilegais por influenciadores".

Nada mudou. Não há uma evolução positiva "desde 2020, e ainda continuamos com 40% dos consumidores a apostar em platoformas online ilegais".

Em declarações à Renascença, o presidente da Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO) explica que "no ranking das principais 15 plataformas que são utilizadas em Portugal, há quatro que são não licenciadas, não têm licença, são ilegais, e mantém-se neste top há quatro anos".

"Alguma coisa tem que ser feita, não é?", questiona Ricardo Domingues.

O presidente da APAJO espera que até ao "final de 2026 o valor fique abaixo dos 20%" e, para isso, elenca uma série de medidas a implementar: "acabar com os meios de pagamento típicamente portugueses, o MbWay e o multibanco, impedir também o pagamento com cartões de crédito, impedir a promoção dos operadores ilegais por influenciadores, suprimir os operadores ilegais dos resultados de busca e, muito importante nesta conjuntura, das plataformas também de AI".

O estudo sobre os Hábitos de Jogo Online dos Portugueses revela ainda que os utilizadores que recorrem a plataformas ilegais jogam mais frequentemente e gastam mais.

Foram feitas 1008 entrevistas a indivíduos registados em plataformas de jogo online com prémios em dinheiro, entre os 18 e os 65 anos, em junho de 2025.

