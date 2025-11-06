Jovem detido por abuso sexual de criança de seis anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 17 anos, pela prática de um crime de abuso sexual de crianças, na forma agravada, de que foi vítima uma criança de 6 anos.

Os factos ocorreram em julho de 2024, quando o agressor e a vítima, com afinidade familiar, coabitavam.

De acordo com a PJ, a investigação teve origem em comunicação por parte da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ.

“Há data dos factos a vítima revelou o sucedido no seio familiar, não havendo, no entanto, formalização de denúncia, vindo a mãe a desenvolver uma depressão em resultado dos factos cometidos sobre o seu filho, que veio a revelar em contexto de acompanhamento psicológico”, indica a PJ, em comunicado.

O alegado crime foi comunicado, em março de 2025, à PJ pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), “onde o agregado familiar já se encontrava sinalizado”. O suspeito, encontrava-se nessa altura, em parte incerta.

Ainda de acordo com a polícia de investigação criminal, a investigação conduzida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo permitiu “recolher prova que indicia fortemente o arguido como autor do crime”.

O suspeito foi localizado e detido pela Polícia Judiciária, em cumprimento de um mandado de detenção emitido pela autoridade judiciária competente e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para efeitos de aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.