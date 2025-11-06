Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 06 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

crime

Jovem detido por abuso sexual de criança de seis anos

06 nov, 2025 - 11:25 • Olímpia Mairos

O suspeito foi localizado e detido pela Polícia Judiciária, em cumprimento de um mandado de detenção.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 17 anos, pela prática de um crime de abuso sexual de crianças, na forma agravada, de que foi vítima uma criança de 6 anos.

Os factos ocorreram em julho de 2024, quando o agressor e a vítima, com afinidade familiar, coabitavam.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a PJ, a investigação teve origem em comunicação por parte da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ.

“Há data dos factos a vítima revelou o sucedido no seio familiar, não havendo, no entanto, formalização de denúncia, vindo a mãe a desenvolver uma depressão em resultado dos factos cometidos sobre o seu filho, que veio a revelar em contexto de acompanhamento psicológico”, indica a PJ, em comunicado.

O alegado crime foi comunicado, em março de 2025, à PJ pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), “onde o agregado familiar já se encontrava sinalizado”. O suspeito, encontrava-se nessa altura, em parte incerta.

Ainda de acordo com a polícia de investigação criminal, a investigação conduzida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo permitiu “recolher prova que indicia fortemente o arguido como autor do crime”.

O suspeito foi localizado e detido pela Polícia Judiciária, em cumprimento de um mandado de detenção emitido pela autoridade judiciária competente e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para efeitos de aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 06 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)