Matosinhos investe mais de 300 mil euros em iluminação de Natal

A Câmara Municipal de Matosinhos investe mais de 300 mil euros na iluminação de Natal, que será ligada no dia 28 e usará novas tecnologias, criando "pontos de inovação" em 19 locais do concelho, adiantou hoje aquela autarquia.

Em informação enviada à Lusa, aquele município do distrito do Porto refere que o valor despendido nas iluminações de Natal em 2025 será de 307.197 euros (mais IVA), o que representa um investimento de mais 7.200 euros face a 2024.

Além da tradicional iluminação, a época festiva em Matosinhos vai ser marcada pela Feira de Artesanato (FAMA), por atividades paralelas no Mercado Municipal de Matosinhos ("showcooking", mercadinho Mini Porto Belo, oficinas para famílias e momentos musicais).

A autarquia destaca também os concursos de montras de Natal e o "Bons Vizinhos", que premiará os clientes mais fiéis do comércio tradicional.

Quanto à iluminação, a autarquia destaca os "pontos de inovação" em 19 locais do concelho onde serão utilizadas as tecnologias de "Ice Drop" (Custóias), "light Symphony" (Matosinhos), um sistema domótico de controlo de fluxo luminoso (Santa Cruz do Bispo, Leça do Balio e Matosinhos) e ainda uma tecnologia de mudança de cor acionada com sensor de movimento (Matosinhos, Leça da Palmeira, Lavra, Custóias e São Mamede de Infesta).

Como principais pontos de atração, a Câmara de Matosinhos indica a Praça da Cidade do Salvador (Anémona), a Rua Heróis de França, entrada do jardim Senhor do Padrão, o jardim triangular junto a restaurantes e a Avenida da Liberdade, o Largo do Souto, em Custóias, o jardim em frente à Junta de Freguesia de Lavra e a Praça da Cidadania, em São Mamede de Infesta.

Segundo a autarquia, serão ainda colocadas árvores de Natal nos mercados municipais (Matosinhos e Angeiras), sendo que no de Matosinhos será instalado um "equipamento de Photobooth 360º de forma permanente".

Em sete locais do concelho, aponta a autarquia, vai ser usada "tecnologia sensorial" para detetar a presença e a passagem de pessoas através de sensores, acionando animações luminosas.

Em todos aqueles locais será "disponibilizada uma aplicação móvel de Realidade Aumentada (...) potenciando a articulação com quem visita Matosinhos na época natalícia".

A iluminação de Natal vai manter-se até depois do Dia de Reis, a 07 de janeiro.