Mau tempo. Eletricidade reposta em todo o país

O fornecimento de energia elétrica já foi reposto na totalidade, depois de o mau tempo ter chegado a deixar cerca de 45 mil clientes sem luz, disse à Lusa fonte da E-Redes, a operadora da rede de distribuição elétrica.

"A E-REDES tem a rede elétrica normalizada desde as 00h00 de hoje", indicou a operadora na quinta-feira.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou na quarta-feira, até às 22:00, mais de 1.100 ocorrências relacionadas com a chuva e vento fortes, principalmente em Lisboa e Vale do Tejo e região Centro.

O mau tempo foi também composto por trovoadas, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) contabilizado milhares de descargas elétricas atmosféricas, num "evento com grau de excecionalidade", de acordo com o próprio instituto.