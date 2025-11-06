Mau tempo leva IPMA a emitir aviso laranja para toda a faixa litoral

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira céu muito nublado, com diminuição gradual da nebulosidade na região Sul a partir do meio da tarde.

Durante a manhã, aguaceiros fortes, por vezes acompanhados de granizo e trovoada, deverão afetar o litoral das regiões Norte e Centro, enquanto no Sul a precipitação será fraca e pouco frequente.

Na Serra da Estrela, é esperada neve nos pontos mais altos até ao meio da tarde.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, tornando-se forte (até 45 km/h) no litoral a norte do Cabo Carvoeiro e nas terras altas, em especial até ao início da manhã. Está também prevista uma descida de temperatura em todo o território.

Avisos devido à agitação marítima

Devido à previsão de mau tempo no mar, o IPMA colocou todos os distritos da faixa litoral sob aviso laranja por agitação marítima forte.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão abrangidos pela medida.

Nos distritos do Norte e Centro, o aviso estará em vigor até às 12h00, prevendo-se ondas de oeste/noroeste entre cinco e seis metros, que poderão atingir máximos de nove metros.

No Sul, distritos de Setúbal, Beja e Faro, o aviso laranja está em vigor até às 9h00.

Em todos estes dez distritos, o aviso laranja será substituído pelo aviso amarelo, que permanecerá em vigor até às 21h00 de hoje, devido a ondas de oeste/noroeste com quatro a cinco metros de altura.