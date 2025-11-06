Nível de alerta do Vulcão de Santa Bárbara nos Açores volta a subir

O nível de alerta do vulcão de Santa Bárbara, na ilha Terceira, nos Açores, voltou a subir para V3 (sistema vulcânico em fase de reativação), revelou esta quinta-feira o Instituto de Vulcanologia da Universidade dos Açores (IVAR).

"Face ao incremento da atividade sísmica, o Gabinete de Crise [do IVAR] decidiu elevar o nível de alerta para V3 no Vulcão de Santa Bárbara, tendo mantido o nível de alerta de V2 no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira", lê-se no comunicado de imprensa.

Desde 24 de junho de 2022 que a atividade sísmica no vulcão de Santa Bárbara, na ilha Terceira, se encontra "acima dos valores normais de referência", tendo o evento mais energético ocorrido em 14 de janeiro de 2024, com magnitude de 4,5 na escala de Richter.

Em junho de 2024, o nível de alerta subiu para V3, mas voltou a baixar para V2 (sistema vulcânico em fase de instabilidade), em dezembro desse ano, tendo em conta a redução da atividade sísmica e da deformação crustal.

Numa reunião para avaliar a atividade sismovulcânica em outubro, o Gabinete de Crise do IVAR decidiu voltar a elevar o nível de alerta vulcânico no Vulcão de Santa Bárbara.

Segundo o Gabinete de Crise, a atividade sísmica na ilha Terceira, "embora de baixa magnitude, encontra-se francamente acima dos níveis de referência, em particular no Vulcão de Santa Bárbara e no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira".

O comunicado refere que há uma "tendência crescente relativamente ao observado nos primeiros meses deste ano".

Em outubro, o evento mais forte atingiu uma magnitude de 3,0 na escala de Richter e foi sentido no setor oeste da ilha com intensidade máxima de IV na Escala de Mercalli Modificada.

Foi igualmente registada sismicidade no setor entre a freguesia das Cinco Ribeiras e a cidade de Angra do Heroísmo.

Por outro lado, o Gabinete de Crise revelou que, "embora pouco intensa, continuou a registar-se deformação crustal na área onde se desenvolve a crise sismovulcânica".

Ao nível dos gases, "não se verificaram quaisquer anomalias passíveis de serem relacionadas com a atual crise sismovulcânica".

Já a atividade sísmica na ilha de São Jorge e estruturas adjacentes, designadamente na zona dos Rosais, "continua ligeiramente acima dos níveis de referência", mantendo-se em alerta V1 (sistema vulcânico em fase de equilíbrio metaestável).

A escala de alertas vulcânicos utilizada pelo IVAR tem oito níveis, em que V0 significa sistema vulcânico em fase de repouso e V7 erupção magmática ou hidromagmática em curso, com explosividade colossal a mega-colossal.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, num sismo com intensidade IV na Escala de Mercalli Modificada, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada duma bola pesada nas paredes. Os objetos suspensos baloiçam, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem e os vidros e loiças chocam ou tilintam. Na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem.