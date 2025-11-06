PJ detém em Almada cidadão estrangeiro procurado pelo Brasil

A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, deteve, na zona de Almada, um cidadão estrangeiro de 39 anos, procurado pelas autoridades brasileiras pela prática dos crimes de associação criminosa e tráfico de estupefacientes.

Os factos remontam a julho de 2025, ocorridos numa cidade do Estado de São Paulo, no Brasil.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ esclarece que o suspeito, um ex-polícia, foi investigado pela sua participação numa organização criminosa que incluía elementos policiais, os quais, após se desviarem das suas funções oficiais, dedicavam-se à apropriação indevida de objetos apreendidos e ao tráfico ilícito de drogas”.

Após a alegada prática dos ilícitos, o suspeito terá fugido inicialmente para o Paraguai, encontrando depois refúgio em Portugal, onde entrou em meados de julho de 2025.

De acordo com a PJ, pelos crimes em causa, o detido poderá ser condenado a pena de prisão até 23 anos.

O suspeito será agora presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de uma medida de coação.