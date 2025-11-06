Processo Marquês “representa tudo o que pode correr mal num caso”, afirma ministra da Justiça

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, afirmou esta quinta-feira que o processo Marquês “representa tudo o que pode correr mal num processo judicial”, defendendo que deve servir como “um guia para o que não pode acontecer”.

“Não me vou pronunciar sobre o caso em concreto, mas, como é natural, todos sabemos — e isso posso dizer — que este caso tem representado tudo o que pode correr mal num processo. É um guia para o que não pode acontecer”, declarou a ministra, à margem do XIX Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura, que decorre esta quinta-feira e sexta, em Setúbal.

Questionada sobre a recente decisão do Tribunal Central Criminal de Lisboa, que optou por prosseguir o julgamento sem conceder tempo adicional ao advogado oficioso de José Sócrates, Rita Júdice escusou-se a comentar.

“Não me vou pronunciar sobre a decisão da juíza”, afirmou, sublinhando que “é importante que o processo avance e que o juiz tenha autonomia para conduzir o seu trabalho. Não considero que tenha sido um passo mal dado”.

Presidente do Supremo discorda da ministra

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça respondeu à ministra, dizendo que não concorda com a sua avaliação sobre a Operação Marquês. João Cura Mariano sublinhou que este é um processo em que tudo o que é difícil tem acontecido, e acrescentou que, na sua perspetiva, o julgamento não tem corrido mal — tem sido, sim, muito difícil de dirigir.

De resto, comparou a situação a um jogo de futebol em que o árbitro é constantemente confrontado com problemas, dizendo: “Este é um caso desses.”

O ex-primeiro-ministro José Sócrates, de 68 anos, está pronunciado por 22 crimes, incluindo três de corrupção, acusado de ter recebido dinheiro em troca de favorecimentos a entidades como o Grupo Lena, o Grupo Espírito Santo (GES) e o resort de Vale do Lobo, no Algarve.

No total, o processo envolve 21 arguidos, que, em geral, negam a prática dos 117 crimes económico-financeiros que lhes são imputados.

O julgamento decorre desde 3 de julho, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, com sessões agendadas até 18 de dezembro de 2025.