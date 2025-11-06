“Sabiam de política”: casa de Luís Filipe Menezes assaltada durante tomada de posse em Gaia

A casa de Luís Filipe Menezes, em Miramar, foi assaltada naterça-feira ao final da tarde, enquanto o autarca tomava posse como novo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

Segundo uma publicação nas redes sociais, o imóvel foi “selvaticamente assaltado e vandalizado” durante a cerimónia.

Os assaltantes levaram “tudo o que tinha algum valor”, aproveitando o momento da sua ausência pública.

O autarca suspeita de motivações mais do que fortuitas: “Quem o fez, tudo leva a crer que sabia de ‘política’, pois, apesar da minha casa ter estado sem ninguém na semana anterior, data em que viajei para fora de Portugal, preferiu a hora da minha posse para essa malvada invasão!”

Apesar do episódio, o presidente da câmara afirma manter a confiança nas autoridades. “Há que confiar na nossa excelente polícia e esquecer o que nos levaram de valioso e de grande ligação afetiva”, escreveu.

Luís Filipe Menezes, de 72 anos, regressou esta terça-feira à liderança da autarquia de Gaia, cargo que já ocupara entre 1997 e 2013.

Na cerimónia, realizada no Auditório Municipal, teceu duras críticas à governação socialista do seu antecessor, Eduardo Vítor Rodrigues.