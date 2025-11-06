Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 06 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

“Sabiam de política”: casa de Luís Filipe Menezes assaltada durante tomada de posse em Gaia

06 nov, 2025 - 19:19 • Fábio Monteiro

Luís Filipe Menezes foi alvo de um assalto à residência em Miramar, no exato momento em que tomava posse como presidente da Câmara de Gaia.

A+ / A-

A casa de Luís Filipe Menezes, em Miramar, foi assaltada naterça-feira ao final da tarde, enquanto o autarca tomava posse como novo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

Segundo uma publicação nas redes sociais, o imóvel foi “selvaticamente assaltado e vandalizado” durante a cerimónia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Os assaltantes levaram “tudo o que tinha algum valor”, aproveitando o momento da sua ausência pública.

O autarca suspeita de motivações mais do que fortuitas: “Quem o fez, tudo leva a crer que sabia de ‘política’, pois, apesar da minha casa ter estado sem ninguém na semana anterior, data em que viajei para fora de Portugal, preferiu a hora da minha posse para essa malvada invasão!”

Apesar do episódio, o presidente da câmara afirma manter a confiança nas autoridades. “Há que confiar na nossa excelente polícia e esquecer o que nos levaram de valioso e de grande ligação afetiva”, escreveu.

Luís Filipe Menezes, de 72 anos, regressou esta terça-feira à liderança da autarquia de Gaia, cargo que já ocupara entre 1997 e 2013.

Na cerimónia, realizada no Auditório Municipal, teceu duras críticas à governação socialista do seu antecessor, Eduardo Vítor Rodrigues.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 06 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)