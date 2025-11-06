Sete Rios, uma paragem proibida: FlixBus acusa bloqueio, Rede Expressos diz não haver espaço

A Rede Expressos volta a afirmar que não é possível admitir mais operadores no terminal de Sete Rios, em Lisboa. Entrevistado pela Renascença, o gerente da empresa, Martinho Costa, sublinha que não se trata de medo da concorrência: "Não temos qualquer receio da FlixBus do ponto de vista concorrencial, qualquer aumento da oferta tem riscos para a segurança de pessoas, para a circulação rodoviária, que nós, como responsáveis do terminal, não estamos dispostos a assumir". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Num comunicado enviado esta tarde, a empresa garante que o terminal "está atualmente a operar no limite das suas infraestruturas", sendo impossível admitir 96 novos horários da FlixBus (e 12 da BlaBlaCar). A Rede Expressos explica também que existem alternativas viáveis e com capacidade para receber os pedidos, como a Gare do Oriente (já usada pela FlixBus). E apela à melhoria das condições por parte da Câmara Municipal de Lisboa: de forma a que "avance com a construção de um novo terminal rodoviário, moderno, seguro e dimensionado para o futuro da mobilidade interurbana na capital". É a resposta aos protestos da FlixBus, que alega não estar a ser cumprido o decretado, em maio, pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. A empresa de autocarros estima perdas de 12,5 milhões de euros em 2024 devido ao impedimento de acesso ao terminal, apesar da decisão do regulador que reconhece o acesso - ainda por aplicar.

A informação foi avançada esta quinta-feira pelo diretor-geral da FlixBus em Portugal e vice-presidente para a Europa Ocidental, Pablo Pastega, num encontro com jornalistas, em Lisboa. A multinacional alemã, que entrou em Portugal em 2017, registou um volume de negócios de 90,6 milhões de euros no ano passado, pelo que as perdas estimadas com o que chama de "bloqueio ilegal" ao acesso ao terminal de Sete Rios, "o maior e mais importante" do país, representam quase 15%. "Isto representa um dano económico enorme para a FlixBus, mas também afeta os passageiros, que se veem forçados a viajar em condições piores do que podiam", afirmou Pablo Pastega, acusando a Rede Expressos (detida maioritariamente pelo grupo Barraqueiro) de "monopólio". Em 2023, a FlixBus apresentou uma queixa formal à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) por recusa de acesso ao terminal de Sete Rios, operado pela Rede Nacional de Expressos, e, em maio deste ano, o regulador determinou o acesso equitativo e não discriminatório àquela infraestrutura. A AMT considerou que "não foi provado o esgotamento da capacidade do terminal e foi confirmada a existência de capacidade disponível", devendo, por isso, o gestor "facultar o acesso ao terminal, dentro dos horários disponíveis, não podendo tal ser negado, a todos os operadores que o requeiram", lembrando que as infrações ao cumprimento destas regras "constituem contraordenações".