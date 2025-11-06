Ouvir
Crime

​Suspeito de matar mulher no Porto em estado grave após tentativa de suicídio

06 nov, 2025 - 12:38 • Olímpia Mairos

Segundo a polícia os dois envolvidos eram conhecidos, entre si, “desconhecendo-se a relação entre os mesmos”.

Um homem de 36 anos, suspeito de ter assassinado esta quinta-feira uma mulher de 38 anos na Praça da Corujeira, no Porto, encontra-se em estado grave depois de uma tentativa de suicídio.

De acordo com a PSP, o alerta foi dado pelas 8h18, na sequência de um desentendimento entre duas pessoas naquela praça. As autoridades confirmam que os dois eram conhecidos entre si, embora se desconheça a natureza da relação.

Segundo o comunicado da polícia, o homem desferiu “algumas facadas na mulher, ingerindo uma substância líquida que se suspeita ser lixivia e de seguida abandonou o local”.

As forças policiais chegaram ao local do crime pelas 8h27, seguidas pelos meios de emergência médica. A mulher foi transportada de imediato para o Hospital de São João, no Porto, onde acabou por morrer às 9h22.

Pouco tempo depois, pelas 9h05, a PSP foi informada de que o suspeito se teria atirado do viaduto do "Pego Negro", junto à Rotunda das Areias. O homem de 36 anos foi transportado para o Hospital de São João, onde permanece em estado grave.

A investigação deste crime passou para a esfera da Polícia Judiciária.

