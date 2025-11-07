Aumento do valor das horas extra não resolve falta de médicos no SNS

Não resolve nada. É a resposta da Federação Nacional dos Médicos (Fnam) à possibilidade do aumento do valor das horas extra pagas aos médicos do SNS, um cenário admitido esta sexta-feira pelo jornal Expresso.

Em declarações à Renascença, Joana Bordalo e Sá afirma que o problema estrutural do SNS não passa pelo pagamento de mais horas extra, mas sim pela valorização das carreiras médicas.

“Acima de tudo, esta medida não resolve o problema da falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. O foco deveria estar na valorização do salário base e na melhoria das condições de trabalho no dia a dia”, defende a dirigente sindical.

Joana Bordalo e Sá reforça ainda que “não é com mais e mais horas extra, nem com a valorização do trabalho suplementar, que vamos conseguir fixar médicos no SNS”.

A Renascença aguarda esclarecimentos adicionais por parte do Ministério da Saúde.

Segundo o Expresso, continua também adiada para o final do ano a publicação da portaria que prevê a redução do valor pago por hora aos médicos tarefeiros.