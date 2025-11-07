"Ausência de informação faz-me questionar da bondade do comunicado" da PGR, diz advogado de Costa

Dois anos depois, as buscas que levaram à demissão de António Costa do cargo de primeiro-ministro continuam estagnadas e o seu advogado tem dúvidas sobre a "bondade e utilidade" do comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR) que originou o processo. Em declarações à Renascença, João Lima Cluny, que representa o atual presidente do Conselho Europeu, revela que não tem informações para partilhar sobre a Operação Influencer. "O que lhe posso dizer é que essa ausência de informação, acima de tudo, me faz questionar da bondade e utilidade do comunicado que em 7 de novembro de 2023 foi publicado", pela PGR.

Questionado sobre se dispõe de sinais a apontar para algum desfecho deste processo, ou para a existência de eventuais diligências, João Lima Cluny insiste que não tem qualquer informação: "Passaram dois anos desse dia (7 de novembro de 2023). Passaram mais de dois anos desde o momento em que, segundo a própria Procuradoria Geral da República, o processo foi instaurado e até agora estamos na mesma situação". O advogado de António Costa garante nada saber, e recusa analisar as razões da demora: "Sobre isso não faço especulações. Terá que ser a Procuradoria-Geral da República a fazer esse esclarecimento". A Renascença pediu esclarecimentos adicionais à PGR, sobre a data em que foram interpostos os recursos e se, de alguma forma, essa situação interfere com o inquérito autónomo instaurado no Supremo Tribunal de justiça, a envolver o nome do antigo primeiro-ministro António Costa, mas não recebeu qualquer resposta até ao momento.