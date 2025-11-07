Ouvir
Chuva forte esta sexta, alívio no sábado e regresso no domingo

07 nov, 2025 - 07:21 • Olímpia Mairos

Sábado com melhoria temporária e mar agitado e domingo com regresso da chuva.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Viseu, Leiria, Coimbra, Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte.

O aviso para os distritos de Viseu, Leiria e Coimbra serão entre as 9h00 e as 15h00, em Viana do Castelo e Braga até às 9h00 e no Porto e Aveiro até às 12h00.

O IPMA prevê para hoje céu geralmente muito nublado, com diminuição gradual da nebulosidade a partir do meio da manhã.

Estão previstos períodos de chuva, por vezes forte no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, até ao final da manhã, passando depois a aguaceiros que deverão diminuir em frequência e intensidade ao longo do dia.

Nos pontos mais altos da Serra da Estrela, a precipitação poderá assumir a forma de neve no final do dia.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de sudoeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e na faixa costeira, rodando para noroeste durante a tarde.

Prevê-se ainda uma pequena subida de temperatura, com mínimas entre 6 °C na Guarda e 14 °C em Lisboa, Setúbal e Aveiro, e máximas entre 10 °C na Guarda e 22 °C em Faro.

Sábado com melhoria temporária e mar agitado

No sábado, o tempo deverá ser de céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade e possibilidade de aguaceiros fracos nas regiões Norte e Centro.

O vento será fraco a moderado, e prevê-se formação de nevoeiro matinal.

Devido à agitação marítima, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga, entre as 12h00 de sábado e as 0h00 de domingo.

São esperadas ondas de noroeste entre 4 e 4,5 metros.

Domingo com regresso da chuva

No domingo, prevê-se céu geralmente pouco nublado, aumentando de nebulosidade nas regiões Norte e Centro a partir da tarde.

A chuva deverá regressar no final do dia, com o vento a soprar fraco, tornando-se moderado (até 30 km/h) do quadrante sul no litoral Norte e Centro.

O IPMA antecipa ainda neblina ou nevoeiro matinal e uma ligeira descida da temperatura mínima.

