Corte de energia. Trabalhos decorrem apenas durante a manhã e em algumas ruas de sete municípios

07 nov, 2025 - 17:42 • Carla Fino

O responsável pela gestão da Rede Nacional adianta que os trabalhos vão decorrer apenas durante a manhã, em algumas ruas dos sete concelhos abrangidos:

A+ / A-

Depois do aviso de ontem, a E-Redes vem esta sexta-feira esclarecer que os cortes de eletricidade em alguns concelhos do país, no próximo domingo, se devem a trabalhos de manutenção.

À Renascença, Pedro Terras Marques, da E-Redes, sublinha que se tratam de cortes que se realizam em alguns concelhos e em zonas muito específicas:

“Alguns pequenos trabalhos que, ou por dificuldade de acessibilidade, ou por questões meramente de segurança, são feitos com interrupção a clientes, que nós temos a obrigação de minimizar. Só os podemos fazer, efetivamente, ao domingo. Portanto, todos os domingos há um número pequeno — muito pequeno — de trabalhos que são realizados em alguns concelhos. São pequenas ruas, portanto, são interrupções muito circunscritas, e nós temos de avisar as pessoas para que possam tomar as suas melhores decisões”, esclareceu.

O responsável pela gestão da Rede Nacional adianta que os trabalhos vão decorrer apenas durante a manhã, em algumas ruas dos sete concelhos abrangidos: “São sete concelhos que vão ser intervencionados no próximo domingo, e no site da E-Redes está o detalhe das ruas que são visadas, para que todas as pessoas fiquem devidamente esclarecidas. Não são os concelhos, é uma pequenina parte desses concelhos, por força destes trabalhos que temos de fazer. Do ponto de vista regulamentar, só podemos interromper durante oito horas seguidas, entre as 05h00 e as 15h00. Estes trabalhos vão decorrer, quase todos, entre as 07h00 e as 11h00 da manhã, portanto, são quatro horas de intervenção.”

Os constrangimentos vão afetar algumas ruas dos municípios de Faro, Lagos, Olhão, Oeiras, Lisboa, Sintra e Tomar.

Na cidade de Lisboa, Campolide fica sem luz entre as cinco e as 11 da manhã; em Sintra, a suspensão do abastecimento afeta as freguesias de Terrugem e São João das Lampas, das seis às 11 da manhã; já em Oeiras, o corte será entre as sete e as 11 da manhã em Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo. No Algarve, o apagão será entre as sete e as 11 da manhã, nos concelhos de Faro, Lagos e Olhão. E, no distrito de Santarém, a luz vai estar cortada entre as seis e as sete da manhã, em duas freguesias do concelho de Tomar.

