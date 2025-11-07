Ouvir
Direção do SNS promete contratos para médicos tarefeiros

07 nov, 2025 - 23:12 • Redação

Diretor do SNS garante integração dos médicos tarefeiros nos quadros do Serviço Nacional de Saúde. Profissionais recuaram na paralisação prevista para o final do ano.

A+ / A-

O diretor do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Álvaro Almeida, garantiu esta sexta-feira que todos os médicos em regime de prestação de serviços vão ser convidados a integrar os quadros do SNS.

A promessa surge após o recuo destes profissionais em avançar com uma paralisação das urgências durante o período crítico do final do ano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Estamos a falar de pessoas responsáveis, que têm sentido poético e, portanto, não irão paralisar o SNS", afirmou Álvaro Almeida.

O responsável defende que, numa altura em que o sistema público de saúde depende destes profissionais, o objetivo é garantir a sua integração definitiva: "O que nós queremos é que eles passem a prestar esses serviços, não enquanto prestadores externos ao SNS, mas como médicos do quadro do SNS."

Os médicos tarefeiros, pagos à hora e sem vínculo contratual, recuaram na ameaça de recusa de turnos após uma forte contestação ao decreto-lei que prevê cortes no valor pago por hora.

O movimento de contestação surgiu depois de mais de mil médicos tarefeiros terem ameaçado paralisar os serviços de urgência, num protesto que poderia afetar gravemente o funcionamento hospitalar durante o Natal e o Ano Novo, período tradicionalmente crítico.

