Direção do SNS promete contratos para médicos tarefeiros

O diretor do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Álvaro Almeida, garantiu esta sexta-feira que todos os médicos em regime de prestação de serviços vão ser convidados a integrar os quadros do SNS.

A promessa surge após o recuo destes profissionais em avançar com uma paralisação das urgências durante o período crítico do final do ano.

"Estamos a falar de pessoas responsáveis, que têm sentido poético e, portanto, não irão paralisar o SNS", afirmou Álvaro Almeida.

O responsável defende que, numa altura em que o sistema público de saúde depende destes profissionais, o objetivo é garantir a sua integração definitiva: "O que nós queremos é que eles passem a prestar esses serviços, não enquanto prestadores externos ao SNS, mas como médicos do quadro do SNS."

Os médicos tarefeiros, pagos à hora e sem vínculo contratual, recuaram na ameaça de recusa de turnos após uma forte contestação ao decreto-lei que prevê cortes no valor pago por hora.

O movimento de contestação surgiu depois de mais de mil médicos tarefeiros terem ameaçado paralisar os serviços de urgência, num protesto que poderia afetar gravemente o funcionamento hospitalar durante o Natal e o Ano Novo, período tradicionalmente crítico.