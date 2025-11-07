Dois estrangeiros detidos por suspeitas de tráfico de droga no Aeroporto de Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, deteve dois cidadãos estrangeiros no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, fortemente suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

“As detenções ocorreram no âmbito de investigações que têm em vista a prevenção e repressão da introdução de produtos estupefacientes em território nacional por via aérea”, informa a PJ, em comunicado.

Durante a operação, a PJ apreendeu uma quantidade significativa de cocaína, proveniente de um país da América do Sul.

Segundo a investigação, a substância apresentava um elevado grau de pureza e, caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição, “seria suficiente para a composição de pelo menos 200 mil doses individuais de cocaína”.

Os detidos — um homem de 39 anos e uma mulher de 31 — serão presentes a primeiro interrogatório judicial, perante a autoridade judiciária competente, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A investigação prossegue sob a responsabilidade da Polícia Judiciária.