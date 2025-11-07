Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Dois estrangeiros detidos por suspeitas de tráfico de droga no Aeroporto de Lisboa

07 nov, 2025 - 12:03 • Olímpia Mairos

Durante a operação, a PJ apreendeu uma quantidade significativa de cocaína, proveniente de um país da América do Sul. Caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição, permitiria a preparação de pelo menos 200 mil doses individuais.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, deteve dois cidadãos estrangeiros no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, fortemente suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

“As detenções ocorreram no âmbito de investigações que têm em vista a prevenção e repressão da introdução de produtos estupefacientes em território nacional por via aérea”, informa a PJ, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Durante a operação, a PJ apreendeu uma quantidade significativa de cocaína, proveniente de um país da América do Sul.

Segundo a investigação, a substância apresentava um elevado grau de pureza e, caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição, “seria suficiente para a composição de pelo menos 200 mil doses individuais de cocaína”.

Os detidos — um homem de 39 anos e uma mulher de 31 — serão presentes a primeiro interrogatório judicial, perante a autoridade judiciária competente, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A investigação prossegue sob a responsabilidade da Polícia Judiciária.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 07 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)