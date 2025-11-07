Ouvir
GNR registou 98 mortos em acidentes com motos desde janeiro

07 nov, 2025 - 08:09 • Olímpia Mairos

Os dados foram divulgados no âmbito do arranque da operação “Moto V”, lançada esta quinta-feira para reforçar a fiscalização e o patrulhamento rodoviário, garantindo a segurança do MotoGP Portugal, que decorre até domingo no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou, entre janeiro e 15 de outubro, 6.616 acidentes envolvendo motociclos, dos quais resultaram 98 mortos, 547 feridos graves e 4.822 feridos ligeiros.

Em comunicado, a força de segurança refere ainda que, em 2024, ocorreram 6.387 acidentes com veículos de duas rodas, que provocaram 103 vítimas mortais, 583 feridos graves e 4.551 feridos leves.

“Na sequência do MotoGP Portugal, que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve, de 7 a 9 de novembro, prevê-se um aumento significativo do tráfego de motociclos nas principais vias de acesso ao Algarve. Adicionalmente, é expectável um acréscimo de tráfego automóvel em geral, sobretudo rumo ao sul do país”, refere o comunicado da GNR.

A operação vai incidir especialmente nos distritos de Aveiro, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal e Faro.

Durante o período do Grande Prémio, o espaço aéreo na zona do AIA estará interdito, tal como a principal via de acesso ao Autódromo (sentido sul) e a Autoestrada A22 (sentido Espanha–Portugal, entre os nós de Alvor e Mexilhoeira), no domingo, entre as 14h00 e as 17h00.

A GNR desenvolverá ainda ações de sensibilização e fiscalização rodoviária, incidindo sobre comportamentos de risco como o excesso de velocidade, condução sob influência de álcool ou drogas e utilização incorreta do capacete ou do equipamento de proteção.

A força de segurança reforça as mensagens de prevenção, apelando a todos os condutores — em especial aos de veículos de duas rodas — para que cumpram as regras de segurança, utilizando capacete devidamente ajustado e equipamento de proteção adequado, como luvas, botas e blusão com proteções.

Serão também promovidas iniciativas de sensibilização em várias áreas de serviço de norte a sul do país, bem como nas imediações do Autódromo Internacional do Algarve.

