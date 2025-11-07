Homem detido na Vila do Gerês por suspeita de abuso sexual da filha menor

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 35 anos, suspeito da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, sendo vítima a sua própria filha com menos de dez anos de idade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que a investigação teve início na sequência de “uma denúncia da própria vítima em ambiente escolar”

Após “uma série de diligências de forma a confirmar a informação relatada”, foi dada “consistência à denúncia inicial e apurado ainda mais elementos do que aqueles fornecidos inicialmente pela menor, que aumentaram a gravidade do ilícito”, acrescenta a nota.

“Na sequência de várias ações na tentativa de localizar o suspeito, este foi localizado e posteriormente abordado por elementos desta Polícia, tendo sido conduzido ao Departamento de Investigação Criminal de Braga, unidade da PJ responsável pela investigação”, informa a PJ.

O suspeito, residente na Vila do Gerês, já estava referenciado pela PJ, pela prática de crimes de natureza sexual.

O detido vai ser presente a tribunal, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.