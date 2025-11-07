Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Homem detido na Vila do Gerês por suspeita de abuso sexual da filha menor

07 nov, 2025 - 11:49 • Olímpia Mairos

O suspeito já estava referenciado pela PJ, pela prática de crimes de natureza sexual.

A+ / A-

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 35 anos, suspeito da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, sendo vítima a sua própria filha com menos de dez anos de idade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que a investigação teve início na sequência de “uma denúncia da própria vítima em ambiente escolar”

Após “uma série de diligências de forma a confirmar a informação relatada”, foi dada “consistência à denúncia inicial e apurado ainda mais elementos do que aqueles fornecidos inicialmente pela menor, que aumentaram a gravidade do ilícito”, acrescenta a nota.

“Na sequência de várias ações na tentativa de localizar o suspeito, este foi localizado e posteriormente abordado por elementos desta Polícia, tendo sido conduzido ao Departamento de Investigação Criminal de Braga, unidade da PJ responsável pela investigação”, informa a PJ.

O suspeito, residente na Vila do Gerês, já estava referenciado pela PJ, pela prática de crimes de natureza sexual.

O detido vai ser presente a tribunal, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 07 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)