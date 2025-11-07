Juízes preocupados com “intrusão indesejada, desajustada e ineficiente do executivo” nos sistemas dos tribunais

O vice-presidente do CSM pede que os conselhos superiores passem a supervisionar de forma independente os sistemas dos tribunais e as ferramentas de inteligência artificial que venham a surgir. No encerramento do XIX Encontro do Conselho Superior da Magistratura (CSM), ficaram expressas preocupações com aquilo que os juízes dizem ser “ameaças”.

O vice-presidente do CSM, o juiz conselheiro Azevedo Mendes, renovou aquela que há muito é uma preocupação: o tratamento de dados no sistema judicial. “Fator constringente e constitucionalmente ilegítimo é a intrusão indesejada, desajustada e ineficiente do executivo, através do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ), no domínio da infraestrutura, mas, mais do que isso, no seu atrevimento impróprio patente nos desenvolvimentos aplicacionais não consentidos agregados à plataforma de tramitação de processos.”

Perante uma plateia que reuniu mais de duas centenas de magistrados judiciais, Azevedo Mendes afirmou ainda que “a inoperacionalidade do magistratus, os três eventos de crash do Citius — de 2008, de 2014 e do último mês — já deveriam ter suficientemente servido para convocar, na lei, a presença fiscalizadora atuante das instituições autónomas do judiciário”.

Lamentou que o IGFEJ concentre hoje, “sem remédio, a desconfiança”, sendo um “problema e ameaça”.

Perante a perspetiva iminente de uso em massa de sistemas de IA em todo o judiciário, “é urgente um quadro regulatório novo e esclarecido”, com a possibilidade de “os tribunais e o CSM terem poder de decisão tanto em termos da gestão dos dados do judiciário como sobre as aplicações que nele são usadas, em linha com o seu papel de garantes da independência do poder judicial”.

O vice-presidente do CSM apelou ainda à revisão do “regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial” e à consagração de uma Alta Autoridade para os Dados Judiciais, integrada pelos órgãos do judiciário, com competências de controlo, desenvolvimento e supervisão, incluindo as que decorrem do Regulamento Europeu sobre a IA.

Os juízes discutiram durante dois dias, em Setúbal, o digital e a necessidade de uma comunicação clara. No próximo ano, o encontro irá realizar-se em Lisboa.