Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Justiça

Juízes preocupados com “intrusão indesejada, desajustada e ineficiente do executivo” nos sistemas dos tribunais

07 nov, 2025 - 14:01 • Liliana Monteiro

O vice-presidente do CSM, o juiz Azevedo Mendes, renovou aquela que há muito é uma preocupação: o tratamento de dados no sistema judicial.

A+ / A-

O vice-presidente do CSM pede que os conselhos superiores passem a supervisionar de forma independente os sistemas dos tribunais e as ferramentas de inteligência artificial que venham a surgir. No encerramento do XIX Encontro do Conselho Superior da Magistratura (CSM), ficaram expressas preocupações com aquilo que os juízes dizem ser “ameaças”.

O vice-presidente do CSM, o juiz Azevedo Mendes, renovou aquela que há muito é uma preocupação: o tratamento de dados no sistema judicial. “Fator constringente e constitucionalmente ilegítimo é a intrusão indesejada, desajustada e ineficiente do executivo, através do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ), no domínio da infraestrutura, mas, mais do que isso, no seu atrevimento impróprio patente nos desenvolvimentos aplicacionais não consentidos agregados à plataforma de tramitação de processos.”

Perante uma plateia que reuniu mais de duas centenas de magistrados judiciais, Azevedo Mendes afirmou ainda que “a inoperacionalidade do magistratus, os três eventos de crash do Citius — de 2008, de 2014 e do último mês — já deveriam ter suficientemente servido para convocar, na lei, a presença fiscalizadora atuante das instituições autónomas do judiciário”.

Lamentou que o IGFEJ concentre hoje, “sem remédio, a desconfiança”, sendo um “problema e ameaça”.

Perante a perspetiva iminente de uso em massa de sistemas de IA em todo o judiciário, “é urgente um quadro regulatório novo e esclarecido”, com a possibilidade de “os tribunais e o CSM terem poder de decisão tanto em termos da gestão dos dados do judiciário como sobre as aplicações que nele são usadas, em linha com o seu papel de garantes da independência do poder judicial”.

O vice-presidente do CSM apelou ainda à revisão do “regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial” e à consagração de uma Alta Autoridade para os Dados Judiciais, integrada pelos órgãos do judiciário, com competências de controlo, desenvolvimento e supervisão, incluindo as que decorrem do Regulamento Europeu sobre a IA.

Os juízes discutiram durante dois dias, em Setúbal, o digital e a necessidade de uma comunicação clara. No próximo ano, o encontro irá realizar-se em Lisboa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 07 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)