Prisão Preventiva para Militar da GNR por alegada apropriação de coimas

07 nov, 2025 - 21:11 • Liliana Monteiro , Diogo Camilo
O militar da GNR indiciado por crimes de falsificação de documento, falsidade informática e peculato vai ficar em prisão preventiva, apurou a Renascença.
Atualmente colocado em Mirandela, o militar é suspeito de se ter apropriado do montante de coimas aplicadas durante o exercício de funções.
Ao que a Renascença apurou, após um primeiro interrogatório judicial, realizado esta sexta-feira, o militar terá confessado os crimes.
Segundo a Polícia Judiciária, o suspeito "não terá procedido ao registo formal e ou terá falsificado diversos autos de contraordenação, apropriando-se de valores correspondentes a coimas pagas pelos infratores, causando prejuízo ao erário público”.