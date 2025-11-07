Obras vão condicionar trânsito nos túneis do Porto durante um mês

Os túneis da cidade do Porto vão ser alvo de obras de manutenção, entre a próxima quarta-feira e dia 10 de dezembro, obrigando a condicionamentos de trânsito que podem ir de corte total de via a simples estreitamentos, anunciou esta sexta-feira a autarquia.

Em comunicado, a Câmara Municipal do Porto informa que aquelas obras vão afetar os túneis Goelas de Pau, de Faria Guimarães, do Campo Alegre, dos Almadas, das Antas I e II e da Ribeira com condicionamentos de trânsito que incluem o corte total ou estreitamento de via.

Das 22h00 da próxima quarta-feira às 06h00 da próxima quinta, o trânsito no Túnel das Goelas de Paus vai estar proibido e das 22h00 de dia 17 às 06h00 de dia 18 será o Túnel de Faria Guimarães a ter trânsito proibido.

Entre as 22h00 de dia 20 as 06h00 de dia 21 de novembro haverá condicionamento de trânsito, com estreitamento de via, na passagem inferior da Rua Airosa e o trânsito vai estar proibido no Túnel do Campo Alegre.

Quanto ao Túnel dos Almadas, vai ter o trânsito proibido entre nos dias 24, 25 e 26 entre as 22h00 e as 06h00.

Já o Túnel das Antas I e o Túnel das Antas II vão ter trânsito proibido do dia 2 de dezembro ao dia 4, também entre as 22h00 e as 06h00, e dos dias 9 a 10 de dezembro, igualmente das 22h00 às 06h00, o trânsito no Túnel da Ribeira será feito com estreitamento de via.

Segundo a autarquia, o condicionamento de trânsito e estacionamento no Túnel da Ribeira e na Rua Airosa será acompanhado por elementos da Divisão de Trânsito da PSP ou da Polícia Municipal e "durante o período de realização do condicionamento, deverá ser permitida a circulação a todo o trânsito no sentido nascente-poente na Rua de Ceuta".

Já o condicionamento de trânsito no Túnel das Antas I e no Túnel das Antas II deverá ser efetuado, de forma alternada. A autarquia salienta que "não é permitida a paragem ou estacionamento de veículos em passeios ou outros espaços destinados à circulação pedonal".

Todos os condicionamentos de trânsito podem ser consultados, em tempo real, na Plataforma de Trânsito do município.