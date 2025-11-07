PJ detém militar da GNR por suspeitas de falsificação e peculato

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, deteve um homem de 45 anos, militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), fortemente indiciado pelos crimes de falsificação de documento, falsidade informática e peculato, alegadamente praticados no exercício das suas funções policiais.

De acordo com a PJ, o suspeito, atualmente colocado no Comando Territorial de Bragança, terá desenvolvido os “atos ilícitos no âmbito da fiscalização de infrações ao Código da Estrada e na tramitação dos respetivos processos de contraordenação”.

As investigações indicam que o militar terá omitido o registo formal ou falsificado diversos autos de contraordenação, apropriando-se dos valores correspondentes às coimas pagas pelos infratores.

“Os elementos apurados indiciam que o militar não terá procedido ao registo formal e ou terá falsificado diversos autos de contraordenação, apropriando-se de valores correspondentes a coimas pagas pelos infratores, causando prejuízo ao erário público”, lê-se no comunicado da PJ.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.