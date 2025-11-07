Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PJ detém militar da GNR por suspeitas de falsificação e peculato

07 nov, 2025 - 11:34 • Olímpia Mairos

As investigações indicam que o militar terá omitido o registo formal ou falsificado diversos autos de contraordenação, apropriando-se dos valores correspondentes às coimas pagas pelos infratores, causando prejuízo ao erário público.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, deteve um homem de 45 anos, militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), fortemente indiciado pelos crimes de falsificação de documento, falsidade informática e peculato, alegadamente praticados no exercício das suas funções policiais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a PJ, o suspeito, atualmente colocado no Comando Territorial de Bragança, terá desenvolvido os “atos ilícitos no âmbito da fiscalização de infrações ao Código da Estrada e na tramitação dos respetivos processos de contraordenação”.

As investigações indicam que o militar terá omitido o registo formal ou falsificado diversos autos de contraordenação, apropriando-se dos valores correspondentes às coimas pagas pelos infratores.

“Os elementos apurados indiciam que o militar não terá procedido ao registo formal e ou terá falsificado diversos autos de contraordenação, apropriando-se de valores correspondentes a coimas pagas pelos infratores, causando prejuízo ao erário público”, lê-se no comunicado da PJ.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 07 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)