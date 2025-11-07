PJ pede ajuda à população para identificar pais de bebé encontrado morto na Tratolixo

07 nov, 2025 - 12:42 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária (PJ) lançou um apelo público à população da Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito da investigação de um homicídio e profanação de cadáver de um bebé do sexo masculino, não identificado e com ascendência africana.
O cadáver foi encontrado a 1 de agosto de 2024, pelas 13h07, na estação de tratamento do papelão da Tatolixo, em Trajouce.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
De acordo com a PJ, “o cadáver do bebé de termo apresentava lesões traumáticas crânio-encefálicas graves, que terão sido a causa da morte”.
“Junto ao corpo foi ainda recolhida uma peruca de cabelo postiço, de cor preta”, acrescenta a PJ.
Tendo em conta a gravidade dos factos, a Polícia Judiciária apela à colaboração da população que possa dispor de informações úteis para identificar os pais da criança.
Qualquer pessoa que possua dados relevantes deve contactar o piquete da Polícia Judiciária de Lisboa, através do telefone 211 967 222 ou do e-mail chefepiquetelx@pj.pt.