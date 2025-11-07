Presidente do Constitucional pede para ser ouvido "de urgência" no Parlamento

O presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, fez um pedido para ser ouvido com caráter de urgência numa audição parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

A revelação foi feita durante a sessão desta sexta-feira da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), através do deputado Eduardo Teixeira, do Chega.

“A segunda questão que queria perguntar, porque não deixa de ser inusitada e esquisita e até de alguma forma inédita, é se o ministro tem conhecimento que o Presidente do Tribunal Constitucional acabou por enviar ao Parlamento um pedido com carácter de muita urgência para ser ouvido com o objetivo de, pessoalmente, expressar preocupações relativas à proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2026“, questionou.

A informação foi depois confirmada por Hugo Carneiro, deputado do PSD, que explicou que o requerimento "mereceu o acordo da generalidade dos grupos parlamentares", incluindo dos sociais-democratas.

O "pedido inédito", como lhe chamou Eduardo Teixeira, aconteceu já no final da audição de Joaquim Miranda Sarmento. Em reação, o ministro das Finanças respondeu: "Não faço ideia das preocupações que possam estar presentes no senhor presidente do Tribunal Constitucional. Não me contactou pessoalmente", respondeu, sinalizando que está em causa um "reforço" orçamental.

A acontecer, a audição deverá acontecer na próxima semana.