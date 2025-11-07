Ouvir
Presidente do Constitucional pede para ser ouvido "de urgência" no Parlamento

07 nov, 2025 - 23:09 • Diogo Camilo

Pedido foi revelado durante a discussão do Orçamento do Estado e confirmado pelo ministro das Finanças. Miranda Sarmento garante que não foi contactado pessoalmente e que não tem ideia do que se trata.

A+ / A-

O presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, fez um pedido para ser ouvido com caráter de urgência numa audição parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

A revelação foi feita durante a sessão desta sexta-feira da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), através do deputado Eduardo Teixeira, do Chega.

“A segunda questão que queria perguntar, porque não deixa de ser inusitada e esquisita e até de alguma forma inédita, é se o ministro tem conhecimento que o Presidente do Tribunal Constitucional acabou por enviar ao Parlamento um pedido com carácter de muita urgência para ser ouvido com o objetivo de, pessoalmente, expressar preocupações relativas à proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2026“, questionou.

A informação foi depois confirmada por Hugo Carneiro, deputado do PSD, que explicou que o requerimento "mereceu o acordo da generalidade dos grupos parlamentares", incluindo dos sociais-democratas.

O "pedido inédito", como lhe chamou Eduardo Teixeira, aconteceu já no final da audição de Joaquim Miranda Sarmento. Em reação, o ministro das Finanças respondeu: "Não faço ideia das preocupações que possam estar presentes no senhor presidente do Tribunal Constitucional. Não me contactou pessoalmente", respondeu, sinalizando que está em causa um "reforço" orçamental.

A acontecer, a audição deverá acontecer na próxima semana.

PS faz depender aumento de pensões da atribuição do bónus extra pelo Governo

Parlamento

PS faz depender aumento de pensões da atribuição do bónus extra pelo Governo

O Partido Socialista propõe agora que o aumento da(...)

Durante a sua audição Miranda Sarmento revelou ainda que o Governo vai apresentar uma proposta de lei sobre as regras de cobrança do IMI das barragens "muito em breve". "Haverá uma proposta legislativa a vir a este parlamento [sobre o IMI] muito em breve", disse o ministro, sem, no entanto, esclarecer quando é que o executivo o fará.

Sobre a proposta do PS de um aumento de pensões, o ministro considerou que a mesma tem elementos "contraditórios", já que quer tornar a subida permanente e, depois, financiá-la por via da receita do IRC.

A taxa geral de IRC vai baixar em 2026 para 19%, para 18% em 2027 e para 17% em 2028, segundo a lei que o parlamento aprovou em 17 de outubro de 2025 e que foi publicada esta sexta-feira em Diário da República.

