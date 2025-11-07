Ouvir
Prisão preventiva para militar da GNR por alegada apropriação de coimas

07 nov, 2025 - 21:11 • Liliana Monteiro , Diogo Camilo

Suspeito dos crimes de falsificação de documento, falsidade informática e peculato terá confessado os crimes.

O militar da GNR, de 45 anos, sobre o qual recaem fortes suspeitas dos crimes de falsificação de documento, falsidade informática e peculato vai ficar em prisão preventiva, ou seja, a medida de coação mais grave, apurou a Renascença. Foi essa a decisão do juiz de instrução depois de sujeito ao primeiro interrogatório judicial.

Atualmente no destacamento de Mirandela, pertencente ao comando da GNR de Bragança, o militar é suspeito de se ter apropriado do montante de coimas aplicadas durante o exercício de funções, "no decurso da atividade de fiscalização das infrações previstas no Código da Estrada e na tramitação dos respetivos processos de contraordenação", adiantou esta sexta-feira a Policia Judiciária.

O militar não terá procedido ao registo formal e, ou, terá falsificado diversos autos de contraordenação, apropriando-se depois dos valores correspondentes a coimas pagas pelos infratores, causando prejuízo ao erário público.

Ao que a Renascença apurou, o militar terá confessado os crimes à instituição.

