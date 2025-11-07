Ouvir
Reclusa transgénero regressa a prisão masculina. Guardas prisionais falam em "alívio enorme"

07 nov, 2025 - 19:20 • Ana Fernandes Silva

Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional fala de "vitória" após reclusa ter pegado fogo a cela em prisão feminina. Frederico Morais revela que reclusa "estava a pôr em causa a segurança do Estabelecimento Prisional de Tires".

A reclusa transgénero que pegou fogo a uma cela na cadeia feminina do Estabelecimento Prisional de Tires vai voltar para uma cadeia masculina depois de vários episódios de violência.

Raquel protagonizou vários comportamentos agressivos no Estabelecimento Prisional de Tires e, por isso, foi transferida novamente e está agora no Estabelecimento Prisional de Monsanto.

Em entrevista à Renascença, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) explica que "estava a pôr em causa a segurança do estabelecimento prisional de Tires".

Frederico Morais conta que os casos de violência estavam a causar insegurança nas diferentes prisões pelas quais Raquel – antes Miguel – passou. "Da primeira vez, agrediu a companheira de cela na cadeia de Santa Cruz do Bispo, foi colocado na cela disciplinar e, na cela disciplinar, ele queria voltar a ser homem. Foi quando ele começou com a história de que queria voltar a ser homem e foi aí que agrediu um colega meu com bastante violência. Foi necessário ir ao hospital, um guarda masculino", relata.

"Fizemos muita pressão sobre a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais porque não podia continuar em Santa Cruz do Bispo. Estava a criar muito mau ambiente e as guardas prisionais estavam com receio de trabalhar lá porque ela era agressiva", refere. Foi nessa altura que Raquel foi transferida para a cadeia de Tires.

A reclusa "começou a insultar" guardas prisionais e "a ameaçá-las verbalmente", até que chegou o dia em que "passou-se da cabeça, ameaçou as guardas durante o recreio" e, quando foi fechada na cela, "chegou fogo".

O presidente do SNCGP sublinha que "foi necessária muita pressão sobre o Governo e a Direção-Geral no sentido de transferir o recluso para a cadeia de Monsanto para cumprir os respectivos castigos que já trazia acumulados do passado e devolver a segurança ao estabelecimento prisional".

Os guardas chegaram a ameaçar paralisar. "Se não a transferissem, se não resolvessem este problema, Tires iria entrar em greve o mais rápido possível", afirma.

"Um alívio enorme"

Raquel está agora na prisão de Monsanto, "a única cadeia do país que permite o isolamento total dos reclusos, por ser uma cadeia de segurança especial. É considerada a cadeia de alta segurança do país".

Lá, os reclusos estão "completamente isolados, têm celas individuais e só têm duas horas de céu aberto. Nas restantes 22 [horas] são fechados e todos os movimentos são acompanhados por dois guardas".

Para Frederico Morais, esta transferência é como uma "vitória".

"Sinto um alívio enorme de conseguirmos que as minhas colegas hoje trabalhem em segurança", admite.

"Eu sei que as minhas colegas amanhã irão trabalhar em segurança naquele setor", conclui o presidente do sindicato.

  • João
    07 nov, 2025 Lisboa 22:32
    É triste ver um órgão de comunicação social como a Rádio Renascença a entrar nesta demanda woke e enganosa de falar de um homem como se estivesse a falar de uma mulher. Em bom português, o termo correcto para se referir este recluso é recluso. Escrever "reclusa" causa confusão de leitura e, pior que isso, implica que estão a ser falsos. Um órgão de informação para ser levado a sério tem de se preocupar em relatar o mais possível a verdade. Para ser correcto onde está «reclusa» deve-se ler «recluso». Onde está «reclusa transexual» devia estar «recluso, que se identifica como mulher». Uma palavra também para o governo deste país que devia impedir que qualquer homem possa ser colocado em espaços exclusivos para mulheres só porque se identifica como uma. Muito menos numa prisão!

