AIMA cria canal especial para casos de proteção temporária decorrentes da guerra na Ucrânia

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) anunciou esta sexta-feira a criação de um canal especial de comunicação para os casos de proteção temporária atribuída na sequência da guerra na Ucrânia, que estão agora a ser postos em causa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A medida, explica a AIMA em comunicado, deve-se à "sensibilidade dos casos concretos" e ao facto de alguns cidadãos serem menores de idade.

"Através deste canal será possível, de forma mais célere, remeter todas as alegações para que os seus processos sejam analisados pormenorizadamente, tendo em vista garantir a sua proteção efetiva, a proporcionalidade das decisões e ainda as possibilidades legalmente previstas de alternativas de regularização em território nacional", lê-se no comunicado.

A AIMA recorda que, em fevereiro de 2022, com o início da guerra na Ucrânia, foi criado um portal online onde os cidadãos que quisessem solicitar proteção temporária do Estado português se podiam registar.

Após o pedido e mediante pesquisas automáticas, era enviado de forma igualmente automática um documento ao candidato, atestando o estatuto de proteção, sem atendimento presencial (exceto no caso de menores).

Na altura, explica ainda a AIMA, foi dispensada a verificação dos dados introduzidos na plataforma.

"Estando agora a serem revisitadas, por parte da AIMA, todas as concessões de proteção temporária, por decisão da União Europeia (UE) de 8 de setembro de 2025, estão a ser encontrados casos em que a concessão foi indevida", esclarece a nota, segundo a qual, nesses casos, os beneficiários "são notificados da intenção de cancelamento" do estatuto, podendo no entanto contestar.

"Este procedimento e a garantia deste direito ocorreu para todos os cidadãos que se encontram nesta situação, sem exceção, incluindo cidadãos russos ou bielorrussos, ou menores de idade, cujos responsáveis legais foram notificados para o efeito", garante a AIMA.

Na quarta-feira, em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmou que os estudantes estrangeiros que fugiram da guerra da Ucrânia podem obter uma autorização de residência para estudante, caso comprovem a intenção de continuar os estudos em Portugal.

O ministro recordou que a AIMA está a verificar os 65 mil processos de proteção temporária concedidos à época, incluindo os dos estudantes estrangeiros, e sublinhou que a Comissão Europeia pediu aos países para verificarem os requisitos de emissão dessas proteções.

"A AIMA está a fazer o que todas as autoridades europeias estão a fazer, que é verificar estes processos de emissão das 65 mil proteções temporárias concedidas", afirmou. Acrescentou ainda que a agência tem encontrado pessoas que cumprem integralmente os requisitos, mantendo o seu título de proteção, e outras cuja situação pode ser enquadrada noutros regimes legais, como os vistos de estudo.

No entanto, frisou, a AIMA está também "a identificar algumas situações de pessoas que não conseguem demonstrar que são elegíveis para aquele regime de proteções temporárias".