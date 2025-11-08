Doentes urgentes com espera de mais de 10 horas nas urgências do Amadora-Sintra

O tempo médio de espera para doentes urgentes no serviço de urgência do Hospital Amadora-Sintra ultrapassou na manhã deste sábadoas 10 horas, de acordo com o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo a informação atualizada às 12h30 e consultada pela Lusa, o tempo médio de espera para primeira observação era de 10 horas e 47 minutos para os doentes urgentes (pulseira amarela) e de 15 horas e 24 minutos para doentes pouco urgentes (pulseira verde). Os doentes muito urgentes (pulseira laranja) estavam com um tempo máximo de espera de 21 minutos.

À hora da última atualização feita no "site" do SNS, estavam nas urgências gerais do Hospital Fernando Fonseca 64 doentes, a maioria pouco urgentes.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto que as urgentes (amarela) são de 60 minutos e as pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

Na sexta-feira, trinta médicos da urgência geral do Hospital Amadora-Sintra alertaram para a “situação insustentável” desse serviço, alegando escalas deficitárias que não cumprem os rácios de segurança.

De acordo com o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), no primeiro fim de semana de novembro, o tempo de espera na urgência ultrapassou as 24 horas, uma situação que o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra justificou com faltas dos médicos que estavam escalados.