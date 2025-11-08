Ouvir
​Dono de ourivesaria em Arraiolos morre em assalto. Suspeitos em fuga

08 nov, 2025 - 11:31 • Lusa

Assalto com recurso a uma arma branca. Há dois suspeitos.

A+ / A-

Um homem, de 72 anos, morreu este sábado durante um assalto à ourivesaria de que era proprietário, em Arraiolos.

Fonte da GNR avançou à agência Lusa que há dois suspeitos do crime em fuga.

O assalto, para o qual foi dado o alerta às 9h40, ocorreu numa ourivesaria situada na Rua Melo Mexia, em pleno centro da vila alentejana.

Os dois homens suspeitos efetuaram o roubo com recurso a uma arma branca, adiantou a mesma fonte, referindo que, durante o assalto, agrediram o proprietário da ourivesaria, provocando-lhe a morte.

Segundo a GNR, após o roubo, os dois suspeitos colocaram-se em fuga, desconhecendo-se se os assaltantes conseguiram concretizar o assalto.

O caso está entregue à Polícia Judiciária.

No local, estiveram, além da GNR, os Bombeiros de Arraiolos e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com um total de nove operacionais, apoiados por quatro veículos.

