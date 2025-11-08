Montenegro espera que despacho da averiguação da Spinumviva aconteça "o mais rápido" possível"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou esta noite esperar que o despacho da averiguação preventiva no caso da Spinumviva "aconteça o mais rápido que for possível".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"O que eu posso desejar é que isso aconteça o mais rápido que for possível. Sempre desejei desde a primeira hora e, portanto, estou tranquilo e aguardarei esse momento", disse aos jornalistas Luís Montenegro, à margem de uma visita ao hospital Beneficente Portuguesa do Pará, na cidade brasileira de Belém.

O primeiro-ministro respondia a uma pergunta da RTP sobre como esperava o desfecho do caso, na sequência de o procurador-geral da República, Amadeu Guerra, ter manifestado confiança de que o despacho da averiguação preventiva a Luís Montenegro poderia estar concluído antes do Natal.

"Naturalmente que a minha expectativa é que essa decisão seja uma decisão com naturalidade de preenchimento de todos os esclarecimentos que me foram solicitados", frisou Luís Montenegro.

Em março, o procurador-geral da República, Amadeu Guerra, anunciou a abertura, por parte do Ministério Público, de uma averiguação preventiva com base em três denúncias, que ainda decorre, para avaliar se existem elementos para avançar para a abertura de um inquérito.