  • Noticiário das 0h
  • 08 nov, 2025
Montenegro espera que despacho da averiguação da Spinumviva aconteça "o mais rápido" possível"

08 nov, 2025 - 00:16 • Lusa

Luís Montenegro manifestou confiança numa resolução célere da averiguação preventiva no caso Spinumviva. O primeiro-ministro diz-se tranquilo e aguarda esclarecimentos.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou esta noite esperar que o despacho da averiguação preventiva no caso da Spinumviva "aconteça o mais rápido que for possível".

"O que eu posso desejar é que isso aconteça o mais rápido que for possível. Sempre desejei desde a primeira hora e, portanto, estou tranquilo e aguardarei esse momento", disse aos jornalistas Luís Montenegro, à margem de uma visita ao hospital Beneficente Portuguesa do Pará, na cidade brasileira de Belém.

O primeiro-ministro respondia a uma pergunta da RTP sobre como esperava o desfecho do caso, na sequência de o procurador-geral da República, Amadeu Guerra, ter manifestado confiança de que o despacho da averiguação preventiva a Luís Montenegro poderia estar concluído antes do Natal.

"Naturalmente que a minha expectativa é que essa decisão seja uma decisão com naturalidade de preenchimento de todos os esclarecimentos que me foram solicitados", frisou Luís Montenegro.

Em março, o procurador-geral da República, Amadeu Guerra, anunciou a abertura, por parte do Ministério Público, de uma averiguação preventiva com base em três denúncias, que ainda decorre, para avaliar se existem elementos para avançar para a abertura de um inquérito.

  • Noticiário das 0h
  • 08 nov, 2025
