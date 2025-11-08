Mulher morre atropelada pelo próprio carro numa rua em Lisboa

08 nov, 2025 - 17:15 • Lusa
Uma mulher de 49 anos morreu hoje após ter sido "atropelada pelo próprio carro" numa rua de São Domingos de Benfica, na cidade de Lisboa, informou à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).
O incidente ocorreu pelas 13h52 na Rua Mariano Pina, indicou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, referindo que o carro terá destravado ou foi mal travado, o que resultou na morte da própria condutora.
A mesma fonte confirmou que não há suspeitas de crime.
Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou à Lusa que se tratou de um atropelamento, tendo o óbito sido declarado no local por um médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
O Regimento de Sapadores Bombeiros recebeu o alerta pelas 13h58 e mobilizou para o local uma viatura e seis operacionais, que se juntaram às equipas da PSP e do INEM.