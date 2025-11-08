Ouvir
Mulher morre atropelada pelo próprio carro numa rua em Lisboa

08 nov, 2025 - 17:15 • Lusa

Uma mulher de 49 anos morreu esta sexta-feira, em Lisboa, depois de ter sido atropelada pelo seu próprio carro. O acidente ocorreu em São Domingos de Benfica, não havendo suspeitas de crime.

Uma mulher de 49 anos morreu hoje após ter sido "atropelada pelo próprio carro" numa rua de São Domingos de Benfica, na cidade de Lisboa, informou à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O incidente ocorreu pelas 13h52 na Rua Mariano Pina, indicou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, referindo que o carro terá destravado ou foi mal travado, o que resultou na morte da própria condutora.

A mesma fonte confirmou que não há suspeitas de crime.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou à Lusa que se tratou de um atropelamento, tendo o óbito sido declarado no local por um médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O Regimento de Sapadores Bombeiros recebeu o alerta pelas 13h58 e mobilizou para o local uma viatura e seis operacionais, que se juntaram às equipas da PSP e do INEM.

