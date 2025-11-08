Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 08 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tempo de espera de doentes urgentes no Amadora-Sintra diminui para sete horas

08 nov, 2025 - 18:30 • Lusa

Tempo médio de espera para doentes urgentes no Hospital Amadora-Sintra passou as sete horas esta tarde. Durante a manhã, chegou a ultrapassar as dez.

A+ / A-

O tempo médio de espera para doentes urgentes na urgência do Hospital Amadora-Sintra ultrapassou esta tarde as sete horas, de acordo com o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), embora tenha diminuído em relação ao período da manhã.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo a informação atualizada às 18h00 e consultada pela Lusa, o tempo médio de espera para primeira observação era de 7 horas e 16 minutos para os doentes urgentes (pulseira amarela) e de 9 horas e 28 minutos para doentes pouco urgentes (pulseira verde). Os doentes muito urgentes (pulseira laranja) tinham um tempo máximo de espera de 1 hora e 7 minutos.

Os tempos de espera registados durante a tarde diminuíram face ao período da manhã, altura em que os doentes urgentes chegaram a esperar mais de 10 horas.

À hora da última atualização feita no site do SNS, estavam nas urgências gerais do Hospital Fernando Fonseca 100 doentes, a maioria classificados como pouco urgentes.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto as urgentes (amarela) devem ser atendidas até aos 60 minutos e as pouco urgentes (verdes) até aos 120 minutos.

Esta sexta-feira, trinta médicos da urgência geral do Hospital Amadora-Sintra alertaram para a "situação insustentável" do serviço, alegando escalas deficitárias que não cumprem os rácios de segurança.

De acordo com o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), no primeiro fim de semana de novembro o tempo de espera na urgência ultrapassou as 24 horas, situação que o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra justificou com faltas dos médicos escalados.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 08 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)