Tempo de espera de doentes urgentes no Amadora-Sintra diminui para sete horas

O tempo médio de espera para doentes urgentes na urgência do Hospital Amadora-Sintra ultrapassou esta tarde as sete horas, de acordo com o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), embora tenha diminuído em relação ao período da manhã.

Segundo a informação atualizada às 18h00 e consultada pela Lusa, o tempo médio de espera para primeira observação era de 7 horas e 16 minutos para os doentes urgentes (pulseira amarela) e de 9 horas e 28 minutos para doentes pouco urgentes (pulseira verde). Os doentes muito urgentes (pulseira laranja) tinham um tempo máximo de espera de 1 hora e 7 minutos.

Os tempos de espera registados durante a tarde diminuíram face ao período da manhã, altura em que os doentes urgentes chegaram a esperar mais de 10 horas.

À hora da última atualização feita no site do SNS, estavam nas urgências gerais do Hospital Fernando Fonseca 100 doentes, a maioria classificados como pouco urgentes.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto as urgentes (amarela) devem ser atendidas até aos 60 minutos e as pouco urgentes (verdes) até aos 120 minutos.

Esta sexta-feira, trinta médicos da urgência geral do Hospital Amadora-Sintra alertaram para a "situação insustentável" do serviço, alegando escalas deficitárias que não cumprem os rácios de segurança.

De acordo com o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), no primeiro fim de semana de novembro o tempo de espera na urgência ultrapassou as 24 horas, situação que o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra justificou com faltas dos médicos escalados.