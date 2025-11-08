Ouvir
Greve Geral

UGT e CGTP convocam greve geral para 11 de dezembro contra alterações às leis laborais

08 nov, 2025 - 15:43 • Lara Castro , Alexandre Abrantes Neves

A greve geral de dezembro deverá mobilizar trabalhadores de vários setores, num protesto contra a reforma laboral que as centrais sindicais consideram lesiva dos direitos dos trabalhadores e contrária ao espírito de concertação social.

A UGT e a CGTP vão avançar com uma greve geral no próximo dia 11 de dezembro, em protesto contra o pacote de alterações às leis laborais proposto pelo Governo. A decisão foi consensualizada entre as duas centrais sindicais e confirmada à Renascença pelo secretário-geral da UGT, Mário Mourão, que sublinha que “quando falha o diálogo e a negociação, a UGT tem de procurar outras vias”.

Segundo Mário Mourão, a data “mereceu o melhor consenso entre as duas centrais” e surge como resposta ao bloqueio no diálogo com o Executivo. “Quando falha o diálogo e a negociação, a UGT tem de procurar outras vias”, afirmou o líder sindical, acrescentando que foi mandatado para promover contactos com todas as forças sindicais com vista à convergência numa ação de luta comum.

Ministra do Trabalho admite negociar leis laborais com Chega e desafia PS a não impor "linhas vermelhas"

Ministra do Trabalho admite negociar leis laborais com Chega e desafia PS a não impor "linhas vermelhas"

Manifestação da CGTP marcada para este sábado é co(...)

[Notícia atualizada às 17h00 com declarações de Mário Mourão à Renascença]

