Flores e Corvo com aviso amarelo na segunda-feira devido ao vento

09 nov, 2025 - 22:34 • Lusa
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu este domingo um aviso amarelo para segunda-feira para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores, devido às previsões de vento.
O aviso amarelo para as ilhas das Flores e do Corvo, por causa do vento (direção de sudoeste, rodando para noroeste), estará ativo entre as 11:00 locais (mais uma hora em Lisboa) e as 20:00 de segunda-feira.
O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.