Homem de 62 anos morre afogado numa praia na Costa de Caparica

09 nov, 2025 - 17:33 • Lusa
Um homem de 62 anos morreu este domingo afogado na Praia da Saúde, na Costa de Caparica, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte da Polícia Marítima, referindo que o óbito foi declarado no local.
O alerta para esta situação foi registado por volta das 15:00, de acordo com a Polícia Marítima de Almada, referindo que o homem "estava a nadar e morreu afogado".
Para socorrer a vítima, foram mobilizados para o local elementos da Polícia Marítima, do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e dos bombeiros.