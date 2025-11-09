Ouvir
Homem de 62 anos morre afogado numa praia na Costa de Caparica

09 nov, 2025 - 17:33 • Lusa

A+ / A-

Um homem de 62 anos morreu este domingo afogado na Praia da Saúde, na Costa de Caparica, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte da Polícia Marítima, referindo que o óbito foi declarado no local.

O alerta para esta situação foi registado por volta das 15:00, de acordo com a Polícia Marítima de Almada, referindo que o homem "estava a nadar e morreu afogado".

Para socorrer a vítima, foram mobilizados para o local elementos da Polícia Marítima, do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e dos bombeiros.

