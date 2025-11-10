Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 10 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Transportes

Autarca de Braga quer "saber o que se passa" com autocarros chineses da Yutong

10 nov, 2025 - 22:06 • Lusa

Transportes de Braga contratualizaram a compra de 35 autocarros elétricos a empresa chinesa denunciada pela Dinamarca e Noruega por poderem ser desativados remotamente na China.

A+ / A-

O presidente da Câmara de Braga, João Rodrigues, afirmou esta segunda-feira que "é preciso saber o que se passa" com os autocarros chineses que previstos para os transportes urbanos locais (TUB), face a notícias de alegadas falhas de cibersegurança.

"Se se viesse a verificar que isso estava a acontecer, era muito grave. Não andamos aqui a brincar, é preciso saber o que se passa", afirmou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A questão foi levantada na reunião desta segunda-feira do executivo pelo vereador da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, que lembrou que o mesmo assunto já suscitou preocupação na Noruega e na Dinamarca e que estes países estão já a tomar medidas para "isolar a informação" transmitida pelos referidos autocarros.

Em causa autocarros elétricos do construtor chinês Yutong, que estarão equipados com um cartão SIM que permite ao fabricante aceder remotamente aos sistemas dos autocarros.

Autocarros na Dinamarca podem ser desativados remotamente na China

Transportes públicos

Autocarros na Dinamarca podem ser desativados remotamente na China

Noruega anunciou na semana passada o mesmo problem(...)

Para os TUB, estão contratualizados 35 autocarros elétricos, que deverão chegar em breve.

Rui Rocha admite que, através do alegado cartão SIM, o construtor poderá "paralisar" remotamente os autocarros ou mesmo "prender os passageiros" dentro dos mesmos. "Há algum procedimento previsto para a realização de uma vistoria técnica aos autocarros?", questionou.

O presidente da Câmara, Ricardo Rio, respondeu que tem já agendada para esta terça-feira uma reunião com a administração dos TUB para analisar a questão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 10 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)