Autarca de Braga quer "saber o que se passa" com autocarros chineses da Yutong

10 nov, 2025 - 22:06 • Lusa
O presidente da Câmara de Braga, João Rodrigues, afirmou esta segunda-feira que "é preciso saber o que se passa" com os autocarros chineses que previstos para os transportes urbanos locais (TUB), face a notícias de alegadas falhas de cibersegurança.
"Se se viesse a verificar que isso estava a acontecer, era muito grave. Não andamos aqui a brincar, é preciso saber o que se passa", afirmou.
A questão foi levantada na reunião desta segunda-feira do executivo pelo vereador da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, que lembrou que o mesmo assunto já suscitou preocupação na Noruega e na Dinamarca e que estes países estão já a tomar medidas para "isolar a informação" transmitida pelos referidos autocarros.
Em causa autocarros elétricos do construtor chinês Yutong, que estarão equipados com um cartão SIM que permite ao fabricante aceder remotamente aos sistemas dos autocarros.
Transportes públicos
Noruega anunciou na semana passada o mesmo problem(...)
Para os TUB, estão contratualizados 35 autocarros elétricos, que deverão chegar em breve.
Rui Rocha admite que, através do alegado cartão SIM, o construtor poderá "paralisar" remotamente os autocarros ou mesmo "prender os passageiros" dentro dos mesmos. "Há algum procedimento previsto para a realização de uma vistoria técnica aos autocarros?", questionou.
O presidente da Câmara, Ricardo Rio, respondeu que tem já agendada para esta terça-feira uma reunião com a administração dos TUB para analisar a questão.