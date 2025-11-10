Autarca de Braga quer "saber o que se passa" com autocarros chineses da Yutong

O presidente da Câmara de Braga, João Rodrigues, afirmou esta segunda-feira que "é preciso saber o que se passa" com os autocarros chineses que previstos para os transportes urbanos locais (TUB), face a notícias de alegadas falhas de cibersegurança.

"Se se viesse a verificar que isso estava a acontecer, era muito grave. Não andamos aqui a brincar, é preciso saber o que se passa", afirmou.

A questão foi levantada na reunião desta segunda-feira do executivo pelo vereador da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, que lembrou que o mesmo assunto já suscitou preocupação na Noruega e na Dinamarca e que estes países estão já a tomar medidas para "isolar a informação" transmitida pelos referidos autocarros.

Em causa autocarros elétricos do construtor chinês Yutong, que estarão equipados com um cartão SIM que permite ao fabricante aceder remotamente aos sistemas dos autocarros.