Câmara do Porto aprova regresso à Associação Nacional de Municípios Portugueses

10 nov, 2025 - 13:53 • Lusa

Segundo o presidente da Câmara, Pedro Duarte, "independentemente das razões que levaram à saída do Porto deste organismo", já não se justifica "estar fora".

A+ / A-

A Câmara do Porto aprovou hoje, na primeira reunião do novo executivo, o regresso da autarquia à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), tendo o vereador do Chega, Miguel Corte-Real, optado pela abstenção.

Em declarações aos jornalistas, à margem da reunião, o presidente da Câmara, Pedro Duarte, considerou que, "independentemente das razões que levaram à saída do Porto deste organismo", já não se justifica "estar fora".

"Esta proposta ainda carece de uma deliberação da Assembleia Municipal, mas acho que, politicamente, hoje foi dado um sinal muito claro de que nós queremos ser parte ativa para, junto com os outros municípios, podermos também contribuir para o fortalecimento do poder local. A ANMP é podermos ter uma voz única, que em muitos momentos eu acho que é importante, porque defende todos os municípios. E ao defender todos os municípios, também defendemos o Porto", considerou.

