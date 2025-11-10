Céu nublado e chuva fraca em várias regiões do país

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira céu geralmente muito nublado, com diminuição da nebulosidade na região Sul durante a tarde.

Estão previstos períodos de chuva fraca, menos frequentes no Sul.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O vento soprará em geral fraco, predominando do quadrante sul, podendo tornar-se moderado (até 30 km/h) nas terras altas.

Prevê-se ainda uma subida da temperatura mínima, mais acentuada nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas deverão variar entre 5 °C na Guarda e 13 °C em Faro, enquanto as máximas oscilarão entre 11 °C na Guarda e 22 °C em Setúbal.

Devido à previsão de ondas entre 4 e 4,5 metros, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Porto e Viana do Castelo, até às 15h00.

O Instituto emitiu ainda um aviso amarelo para o grupo Ocidental dos Açores, devido à previsão de vento forte.

Nas ilhas das Flores e do Corvo, o aviso estará em vigor entre as 11h00 locais (mais uma hora em Lisboa) e as 20h00, devido ao vento de sudoeste, rodando para noroeste.