Depressão Claudia: vento e chuva regressam em força

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê dias de vento, chuva e agitação marítima até ao fim de semana devido à depressão Claudia, que se deverá começar a fazer sentir no Minho no final de terça-feira.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, o IPMA diz que a depressão vai estender-se depois às restantes regiões do continente.

Os efeitos da depressão, inicialmente com a aproximação do sistema frontal associado, vão fazer-se sentir em Portugal continental, "a partir do final de dia 11 no Minho, estendendo-se gradualmente às restantes regiões do continente ao longo do dia 12, e nos dias seguintes, através da passagem de sucessivas linhas de instabilidade, pelo menos até ao fim de semana", avançou o IPMA.

"Assim, prevê-se ocorrência de períodos de chuva persistente e por vezes forte, em especial nos dias 12 e 13, acompanhada de trovoada. A partir da tarde de dia 13, a precipitação ocorrerá maioritariamente em regime de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada", lê-se na nota.

Segundo o IPMA, "os maiores acumulados de precipitação deverão registar-se no litoral Norte e Centro e nas regiões montanhosas, podendo até domingo" superar "em alguns locais os 150 mm".

O vento irá intensificar-se do quadrante sul, a partir de terça-feira, "com rajadas até 70 km/h no Minho, que se irão estender ao restante litoral oeste no dia 12, e até 80 km/h nas terras altas".

"O pico de intensidade do vento prevê-se que seja atingido na quinta-feira", com rajadas que "poderão atingir valores da ordem de 90 km/h no litoral e da ordem de 120 km/h nas terras altas".

Adicionalmente, preveem-se ondas de sudoeste com três a quatro metros, temporariamente com quatro a cinco metros na quinta-feira, "afetando partes da costa habitualmente mais abrigadas, como por exemplo a costa sul do Algarve ou da região da Arrábida", no distrito de Setúbal.

O IPMA referiu que, devido a esta situação, serão emitidos "avisos meteorológicos ao longo da semana, nomeadamente de precipitação, trovoada, rajada e agitação marítima", aconselhando-se para o acompanhamento das suas atualizações.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a depressão Claudia, com expressão em altitude, deverá inserir-se "numa vasta região depressionária complexa sobre o Atlântico Norte e que se prevê ficar quase estacionária até ao fim de semana".

Avisos laranja e amarelo para a Madeira

O IPMA decretou avisos amarelo e laranja para precipitação na ilha da Madeira, a partir de terça-feira, devido aos efeitos da depressão Claudia.

Os efeitos desta depressão serão sentidos de “forma indireta devido à aproximação e passagem de uma massa de ar tropical que circula o bordo sul da referida depressão e que irá atravessar este arquipélago”, refere o IPMA.

O IPMA adianta que a depressão Claudia terá “impacto significativo” na Madeira entre a madrugada de quarta-feira e o final da manhã de quinta-feira, sendo expectável a “ocorrência de precipitação persistente e por vezes forte” neste período, acompanhado de trovoada, sobretudo na costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira.

Esta autoridade aponta que os valores acumulados da chuva durante “seis horas, nomeadamente na madrugada e manhã de dia 12 (quarta-feira”) serão entre os "40 a 60 milímetros, com valores temporários de 20 a 30 milímetros numa hora”.

"Devido a esta situação foram já emitidos avisos meteorológicos de precipitação, de nível amarelo e laranja para o arquipélago da Madeira", lê-se no comunicado do IPMA.

Quanto ao vento, refere que a velocidade vai intensificar-se até os 40 quilómetros por hora, podendo as rajadas atingir os 90 quilómetros nas zonas altas da Madeira.

No caso da agitação marítima, refere que as ondas vão ser até os 4,5 metros.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro.