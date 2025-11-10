Detido suspeito de entrar com droga na prisão de Setúbal

10 nov, 2025 - 13:11 • Olímpia Mairos
Um cidadão estrangeiro de 23 anos foi detido pela Polícia Judiciária ao tentar entrar no Estabelecimento Prisional de Setúbal, com produto suspeito de ser estupefaciente.
Em comunicado, a PJ indica que a detenção ocorreu em flagrante delito, durante o período de visitas e contou com a colaboração do Corpo da Guarda Prisional de Setúbal.
“Durante o processo de controlo de visitas o suspeito foi visto a entregar ao recluso dois objetos, que este escondeu. Após o fim da visita, os elementos da Guarda Prisional, procederam à revista do recluso vindo a encontrar em poder do mesmo duas embalagens contendo produto estupefaciente”, acrescenta a nota.
Face à suspeita, foi acionada de imediato a PJ de Setúbal, que, após exames periciais, confirmou que se tratava efetivamente de produto estupefaciente.
No decurso das diligencias realizadas veio ainda a encontrar-se na posse do detido produto estupefaciente que se encontrava acondicionado nos seus objetos pessoais.
O detido, sem antecedentes policiais, será presente a primeiro interrogatório, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.