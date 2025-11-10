Detido suspeito de entrar com droga na prisão de Setúbal

Um cidadão estrangeiro de 23 anos foi detido pela Polícia Judiciária ao tentar entrar no Estabelecimento Prisional de Setúbal, com produto suspeito de ser estupefaciente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ indica que a detenção ocorreu em flagrante delito, durante o período de visitas e contou com a colaboração do Corpo da Guarda Prisional de Setúbal.

“Durante o processo de controlo de visitas o suspeito foi visto a entregar ao recluso dois objetos, que este escondeu. Após o fim da visita, os elementos da Guarda Prisional, procederam à revista do recluso vindo a encontrar em poder do mesmo duas embalagens contendo produto estupefaciente”, acrescenta a nota.

Face à suspeita, foi acionada de imediato a PJ de Setúbal, que, após exames periciais, confirmou que se tratava efetivamente de produto estupefaciente.

No decurso das diligencias realizadas veio ainda a encontrar-se na posse do detido produto estupefaciente que se encontrava acondicionado nos seus objetos pessoais.

O detido, sem antecedentes policiais, será presente a primeiro interrogatório, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.