FlixBus processa Rede Expressos para aceder ao terminal Sete Rios

A FlixBus anunciou esta segunda-feira que vai avançar com uma "ação judicial de intimidação para a proteção de direitos, liberdades e garantias" contra a Rede Nacional de Expressos (RNE), por afirmar que não é possível admitir mais operadores no terminal Sete Rios, em Lisboa.

Em comunicado, a empresa alemã de transporte rodoviário diz existir "capacidade disponível no terminal", mas a Rede Expressos finca-pé no travão. A operadora nacional recusa o acesso ao alegar que, ao colocar mais autocarros no terminal, põe-se em risco a segurança de passageiros, trabalhadores e bens.

"Após a análise dos argumentos, não foi provado o esgotamento da capacidade do terminal e foi confirmada a existência de capacidade disponível – também pelo Município de Lisboa – pelo que foi determinado que o gestor do terminal deve facultar o acesso ao terminal, dentro dos horários disponíveis, não podendo tal ser negado, a todos os operadores que o requeiram", lê-se no comunicado da FlixBus.

Para a empresa queixosa, "a exclusão de operadores concorrentes por parte do gestor do terminal representa um entrave inaceitável à livre concorrência e aos direitos dos passageiros".