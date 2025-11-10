Ouvir
  Noticiário das 19h
  10 nov, 2025
Transportes em Lisboa

FlixBus processa Rede Expressos para aceder ao terminal Sete Rios

10 nov, 2025 - 17:46 • Redação

Empresa alemã considera o impedimento como um "entrave inaceitável à livre concorrência e aos direitos dos passageiros" e pede urgência judicial "antes que a Rede Expressos crie uma situação de real esgotamento".

A FlixBus anunciou esta segunda-feira que vai avançar com uma "ação judicial de intimidação para a proteção de direitos, liberdades e garantias" contra a Rede Nacional de Expressos (RNE), por afirmar que não é possível admitir mais operadores no terminal Sete Rios, em Lisboa.

Em comunicado, a empresa alemã de transporte rodoviário diz existir "capacidade disponível no terminal", mas a Rede Expressos finca-pé no travão. A operadora nacional recusa o acesso ao alegar que, ao colocar mais autocarros no terminal, põe-se em risco a segurança de passageiros, trabalhadores e bens.

"Após a análise dos argumentos, não foi provado o esgotamento da capacidade do terminal e foi confirmada a existência de capacidade disponível – também pelo Município de Lisboa – pelo que foi determinado que o gestor do terminal deve facultar o acesso ao terminal, dentro dos horários disponíveis, não podendo tal ser negado, a todos os operadores que o requeiram", lê-se no comunicado da FlixBus.

Para a empresa queixosa, "a exclusão de operadores concorrentes por parte do gestor do terminal representa um entrave inaceitável à livre concorrência e aos direitos dos passageiros".

A operadora alemã justificou o processo "com a urgência de assegurar o cumprimento das determinações da autoridade reguladora competente [Autoridade da Mobilidade e dos Transportes] antes que a RNE crie uma situação de real esgotamento da capacidade".

Segundo a FlixBus, esta "infraestrutura fundamental na rede de transporte rodoviário nacional", acrescentando que este impedimento já está estimado em 12,5 milhões de euros de perdas só em 2024.

Em contrapartida, a empresa portuguesa Expressos defende que "a introdução de 96 novos horários propostos pela FlixBus e 12 pela BlaBlaCar excederia enormemente a capacidade instalada, comprometendo a fluidez e o funcionamento do terminal".

A empresa têm denunciado ainda que o terminal Sete Rios foi concebido como uma solução provisória em 2004 e que se mantém desajustada às necessidades atuais.

  Noticiário das 19h
  10 nov, 2025
