GNR detém suspeito de maus tratos a animais e resgata 5 cachorrinhos

Um homem de 70 anos foi constituído arguido por suspeitas de maus tratos a animais de companhia em Ponte de Lima, depois de a GNR resgatar cinco cães recém-nascidos do fundo de um poço, revelou aquela força policial.

Em comunicado, o Comando Territorial de Viana do Castelo da GNR descreve que resgatou cinco cachorrinhos e deteve um homem de 70 anos, na sequência de uma denúncia "que dava conta de ruídos provenientes do interior de um poço".

"No seguimento das diligências policiais, foi levantada a pedra que tapava o poço, permitindo apurar que o barulho vinha de um saco de plástico aparentando conter cães recém-nascidos", afirma a GNR.

Para além disso, "com recurso a uma escada, um dos militares desceu o poço e confirmou a presença de quatro cachorrinhos dentro do saco e de um quinto nas proximidades".

"Ainda do decorrer da ação, foi possível identificar o suspeito, que foi de imediato detido", acrescenta a GNR.

Os cinco cães resgatados foram encaminhados para uma clínica veterinária, através do Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, a fim de serem avaliados e receberem os cuidados necessários.