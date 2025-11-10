Internamento do Hospital de Amarante terá 150 novas camas

O internamento do Hospital de São Gonçalo, em Amarante, vai ter mais 150 camas, alargamento incluído numa obra que deverá começar no próximo ano e custará 14 milhões de euros, descreveu hoje fonte da ULS Tâmega e Sousa.

O concurso público para a empreitada "Ampliação do Serviço de Internamento do Hospital de São Gonçalo -- Amarante", no valor de 14.033.833,32 euros, foi lançado em Diário da República (DR).

À Lusa, fonte da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa (ULSTS) indicou que o serviço de internamento de Amarante tem atualmente 60 camas e passará a ter 210.

Quanto a prazos, "como o concurso público foi apenas hoje publicado em DR", não foi possível traçar uma "data concreta, mas será expectável que se possam iniciar trabalhos nos próximos três meses", indicou a mesma fonte.

A obra deverá ser entregue num prazo de até 730 dias, cerca de dois anos, após início da empreitada.

A ULSTS junta o Hospital Padre Américo (Penafiel), o Hospital de São Gonçalo (Amarante), bem como os centros de saúde, e serve uma população de cerca de meio milhão de pessoas, de 12 Municípios.