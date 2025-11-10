"Lamento e peço perdão". Homem confessa ter matado testemunha de processo em que foi condenado

Um homem de 75 anos confessou hoje, no Tribunal de Aveiro, ter matado à facada em 2023, em Águeda, uma testemunha de acusação num outro processo em que diz ter sido condenado injustamente.

"Lamento e peço perdão. Foi num momento de raiva, ódio. Eu andava sem vida", disse o arguido, que começou hoje a ser julgado por um crime de homicídio qualificado e dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Perante o coletivo de juízes, o arguido justificou o que considerou ser uma "situação lamentável", queixando-se de ter sido injustamente condenado num processo judicial em que respondia por um crime de furto qualificado.

"Para mim, foi muito, muito doloroso ter sido condenado por um crime que não cometi", disse a chorar.

O arguido contou que, no dia dos factos, foi ao encontro da vítima para lhe pedir para ele reconhecer a assinatura num documento onde este afirmava o contrário do que tinha dito no julgamento.

"A minha intenção não era matar. Só queria que ele dissesse a verdade. Toda a gente sabe que ele veio mentir ao tribunal", afirmou.

O arguido contou que a vítima começou a chamar-lhe palavrões, ofendendo a honra da sua mãe e, nessa altura, foi ao carro buscar uma faca e desferiu-lhe vários golpes no corpo: "Estava com raiva, com ódio, não estava em mim, não andava bem".

Após esta situação, o arguido deslocou-se ao escritório de um advogado envolvido no referido processo, onde admitiu ter ateado fogo a um artigo pirotécnico, afirmando que o seu objetivo era apenas "dar um susto".

O caso ocorreu em 24 de março de 2023 e teve como vítima uma testemunha num processo em que o arguido foi condenado a sete anos de prisão por um crime de furto qualificado.

O Ministério Público diz que o arguido, que tinha pendente um mandado de detenção, esperou pelo ofendido numa rua em Espinhel e exigiu que este alterasse o seu depoimento, mas como este negou, pegou numa faca e desferiu pelo menos 20 golpes no corpo da vítima.

Logo após estes factos, o suspeito dirigiu-se ao escritório de um advogado envolvido no processo, em Águeda, mas encontrou a porta fechada, tendo decidido acionar os engenhos pirotécnicos que trazia consigo juntamente com gasolina e provocado uma chama, que resultou num incêndio que se propagou por todo o corredor daquele piso.

O advogado que o arguido queria atingir não estava no local, mas encontrava-se uma colega, que teve de ser assistida por inalação de fumo com mais duas pessoas.