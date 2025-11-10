Ouvir
Luís Loures eleito novo presidente do Conselho Coordenador dos Politécnicos

10 nov, 2025 - 19:39 • Lusa

Novo presidente tem como prioridades a revisão do novo modelo de acesso ao ensino superior, a sustentabilidade financeira e o modelo de financiamento das instituições, a inovação e a afirmação do ensino politécnico nos contextos nacional e internacional.

O presidente do Politécnico de Portalegre, Luís Loures, foi esta segunda-feira eleito novo presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), para um mandato de dois anos.

Luís Loures, que era vice-presidente do CCISP, sucede a Maria José Fernandes, que ocupava o cargo desde 2022.

Em comunicado, o CCISP refere que o novo presidente tem como prioridades a revisão do novo modelo de acesso ao ensino superior, a sustentabilidade financeira e o modelo de financiamento das instituições, a inovação e a afirmação do ensino politécnico nos contextos nacional e internacional.

Professor na Escola Superior Agrária do Politécnico de Portalegre desde 2009, Luís Loures é arquiteto paisagista e engenheiro agrónomo.

"Em 2017 assumiu funções como vice-presidente do Politécnico de Portalegre e em 2021 foi eleito presidente da mesma instituição, cargo para o qual foi recentemente reeleito", acrescenta o comunicado.

